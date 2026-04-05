Сенатор Шейкин: 6G может заработать в РФ к 2032 году
Власти работают над запуском в России шестого поколения мобильной связи (6G). Сеть может заработать уже к 2032 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По его словам, правительство активно работает над данным направлением. Минцифры разработало дорожную карту, в которой сказано, что в РФ через 4-6 лет появится научно-технологический задел для связи 6G.
На разработку технологической основы для запуска сети выделена субсидия в размере 750 млн рублей.
«Этим занимаются „Сколтех“ и НИЦ Телеком. Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году», — отметил Шейкин.
Он добавил, что с запуском 5G ранее были определенные проблемы, которые нужно будет принять во внимание при внедрении 6G.
Ранее стало известно, что зарубежные смартфоны в будущем не смогут подключаться к 5G-сетям в России. Для этого им потребуется применять российские криптоалгоритмы.
