Сенатор Шейкин: 6G может заработать в РФ к 2032 году

Власти работают над запуском в России шестого поколения мобильной связи (6G). Сеть может заработать уже к 2032 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, правительство активно работает над данным направлением. Минцифры разработало дорожную карту, в которой сказано, что в РФ через 4-6 лет появится научно-технологический задел для связи 6G.

На разработку технологической основы для запуска сети выделена субсидия в размере 750 млн рублей.

«Этим занимаются „Сколтех“ и НИЦ Телеком. Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году», — отметил Шейкин.

Он добавил, что с запуском 5G ранее были определенные проблемы, которые нужно будет принять во внимание при внедрении 6G.

Ранее стало известно, что зарубежные смартфоны в будущем не смогут подключаться к 5G-сетям в России. Для этого им потребуется применять российские криптоалгоритмы.

