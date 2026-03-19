Зарубежные смартфоны не смогут подключаться к 5G-сетям в России

Подключать зарубежные смартфоны к отечественным 5G-сетям в будущем получится исключительно с применением российских криптоалгоритмов, говорится в проекте приказа Минцифры. Однако их иностранные изготовители не поддерживают, сообщает газета «Известия» .

Отечественным операторам сети 5G, которую собираются развернуть в России в 2026 году, предстоит применять алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»), созданный в РФ. Телефоны людей будут подсоединяться к базовым станциям благодаря ему.

При этом зарубежные алгоритмы AES (Соединенные Штаты), SNOW («Европа») и ZUC («КНР») могут применяться только до 2032 года. Об этом говорится в проекте требований к использованию оборудования базовых станций связи пятого поколения, разработанного Минцифры.

В прошлом зарубежные алгоритмы можно было применять без ограничения сроков. Следовательно, позиция ведомства по поводу отечественных и иностранных алгоритмов шифрования 5G поменялась.

Алгоритмы шифрования считаются одной из серьезнейших проблем для начала использования сетей 5G в России, высказали мнение опрошенные газетой «Известия» участники рынка. Применение только отечественных алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения окажется почти невозможно внедрить. При этом найти телефоны, которые будут совместимы с ними, весьма сложно, высказал мнение один из специалистов по планированию и строительству сотовых сетей.

