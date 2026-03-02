Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучшим подарком женщине на 8 Марта является беременность. Худшим вариантом он назвал дорогой букет из тысячи роз, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, главным подарком для любимой женщины в этот день должны стать «две полоски беременности». Он подчеркнул, что остальные варианты уже вторичны.

«Лучший подарок, конечно, для женщины на 8 Марта, это две полоски беременности. Дальше уже есть варианты. Нельзя дарить букет из 1000 роз — потому что вы выставляете себя каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами», — заметил Милонов.

Депутат также заявил, что публикация фотографий с подобными букетами в социальных сетях выглядит пошло, независимо от повода. По его мнению, мужчинам не стоит демонстрировать финансовые возможности через подарки.

«И если ваша женщина, не дай бог, фото с этим букетом выложит, это будет, конечно, братан, фиаско. Потому что она будет похожа на резидента запрещенных соцсетей. Не надо, пожалуйста, использовать свою женщину в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств», — призвал он.

Ранее Милонов также заявил, что не посещает Большой театр из‑за пафосности и считает цены на билеты «неприлично высокими».

