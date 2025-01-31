Мигрантам может грозить наказание за необучение детей русскому языку

В России предложили наказывать мигрантов, чьи дети не выполнили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Минпросвещения РФ.

Речь идет об административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка.

При этом ребенка, который сдал тест на знание русского, могут отправить на повторную экзаменацию, если в процессе обучения выяснится, что ему не хватает уровня знаний русского языка, достаточного для того, чтобы освоить необходимые образовательные программы.

Информация о таких иностранных граждан будет направляться государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России.

Госдума приняла закон о запрете зачисления в школы России детей мигрантов, которые не знают русского языка. Теперь будущие школьники должны сдавать экзамены. Они будут проводиться бесплатно в государственных или муниципальных учреждениях страны.