Миф: ученый призвал не верить в негативное влияние ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий — это всего лишь оптическая иллюзия, а не мистическое явление, влияющее на судьбы людей. Такое заявление сделал научный сотрудник института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, сообщает ТАСС .

Ученый объяснил, что Меркурий не вращается в обратную сторону: иллюзия возникает из-за того, что планета обгоняет Землю — ее год длится всего 88 дней.

«Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — пояснил Железнов.

По словам ученого, долго иллюзия обратного движения не продолжается и планеты выстраиваются в одну сторону. У Меркурия такой оптический обман происходит 3-4 раза в год. При этом все негативные последствия, которые обсуждают в рамках этого явления, — астрологический миф.

По данным астрологов, ретроградный Меркурий наблюдается с 26 февраля по 20 марта. Некоторые люди откладывают важные дела из-за убеждений о негативном влиянии планеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.