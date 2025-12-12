Международная образовательная лаборатория проходит в Звенигороде с 8 по 14 декабря

Международная образовательная лаборатория-резиденция «Творческий практикум» стартовала 8 декабря в Доме творчества «Звенигород СТД РФ» в Одинцовском округе и продлится до 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме творчества «Звенигород СТД РФ» в Одинцовском округе проходит международная образовательная лаборатория-резиденция «Творческий практикум. СТД РФ». Мероприятие организовано Союзом театральных деятелей Российской Федерации и посвящено актерскому мастерству, импровизации, сценическому движению, современной хореографии и ритмике.

Руководитель проекта, специалист творческого управления Союза театральных деятелей России Константин Горин отметил, что в этом году удалось собрать команду профессионалов и единомышленников. По его словам, участники проявляют полную отдачу и заинтересованность, а атмосфера мероприятия способствует профессиональному росту и желанию присоединиться к Союзу театральных деятелей.

В лаборатории принимают участие 40 театральных деятелей из России, в том числе из Севастополя, Симферополя, Курска, Луганска, а также из Белоруссии, Иордании, Италии, Казахстана, Турции и Узбекистана. В течение недели они совершенствуют свои навыки под руководством педагогов Анны Августиновой, Ильи Оши и Настасьи Чуйковой-Любарской.

