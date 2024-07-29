Мэр Парижа до сих пор не может «прийти в себя» после скандального открытия Игр
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Мэр Парижа Анн Идальго похвалила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года, которая прошла во французской столице. По словам градоначальницы, ей до сих пор «трудно прийти в себя» после мероприятия, сообщает Life.ru со ссылкой на издание France Bleu.
«Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир», — сказала Идальго.
Глава Парижа добавила, что церемония открытия Игр «сказала о нас все».
Летняя Олимпиада-2024 официально открылась 26 июля. Некоторые люди сочли представление скандальным: к примеру, на церемонии разыграли сцену последней трапезы Христа и его учеников, но их роли исполнили представители ЛГБТ*.
Особо острые реакции последовали после того, как во время представления на сцену вынесли большое блюдо с обнаженным мужчиной, покрашенным в синий цвет.
*организация признана экстремистской и запрещена в России.