Мэр Парижа до сих пор не может «прийти в себя» после скандального открытия Игр

Анн Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о французах все

Мэр Парижа Анн Идальго похвалила церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года, которая прошла во французской столице. По словам градоначальницы, ей до сих пор «трудно прийти в себя» после мероприятия, сообщает Life.ru со ссылкой на издание France Bleu.

«Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир», — сказала Идальго.

Глава Парижа добавила, что церемония открытия Игр «сказала о нас все».

Летняя Олимпиада-2024 официально открылась 26 июля. Некоторые люди сочли представление скандальным: к примеру, на церемонии разыграли сцену последней трапезы Христа и его учеников, но их роли исполнили представители ЛГБТ*.

Особо острые реакции последовали после того, как во время представления на сцену вынесли большое блюдо с обнаженным мужчиной, покрашенным в синий цвет.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.