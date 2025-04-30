Медиатор Пачеко-Рейнага назвал пять секретов для создания счастливой семьи

Счастье в семье – это результат постоянной работы, требующей терпения и взаимопонимания. Даже в самых крепких семьях случаются споры и конфликты. Медиатор семейного центра «Преображение» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Антони Пачеко-Рейнага сообщил РИАМО, как супругам не отступить перед трудностями и сберечь семейное счастье.

В столице мирно разрешать конфликты супругам помогают в семейных центрах и центре медиации и социально-правовой помощи. Специалисты используют современные и эффективные способы урегулирования разногласий. Их опыт и советы помогают не только успешно преодолеть бытовые споры, но и сложные кризисы в отношениях.

По словам Пачеко-Рейнага, коммуникация – основа взаимопонимания. Нужно научиться не просто слышать, а по-настоящему слушать своего партнера. Вникать в его слова, стараться понять мотивы. Отбросить собственные предубеждения и дать ему возможность высказаться.

Эксперт также посоветовал вместо обвинений использовать «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства и потребности без критики. Например, вместо «ты не помогаешь мне по дому!» можно сказать «я чувствую себя перегруженной, когда все домашние дела ложатся на меня».

«Не бойтесь говорить о своих чувствах, как положительных, так и отрицательных. Делитесь радостями и тревогами, не держите все в себе. Откровенность и доверие – ключевые компоненты здоровых отношений», – рассказал Антони Пачеко-Рейнага.

По его мнению, иметь разные точки зрения на ту или иную ситуацию – нормально. Нужно относиться с пониманием к мнению близких, даже если оно не совпадает с вашим. При выборе фильма учитывать выбор каждого, предлагать альтернативные варианты. Если дело касается принятия важного решения, выслушать мнение всех причастных и постараться найти компромисс.

«Позвольте своему партнеру оставаться самим собой, не пытайтесь его изменить. Уважайте его интересы, увлечения и личное пространство», – добавил медиатор.

Также Антони Пачеко-Рейнага посоветовал поддерживать друг друга не через оценку или критику, а через искреннее сопереживание. Вместо того, чтобы осуждать ребенка за плохую оценку, предложить помощь в учебе и выяснить причины неудачи. Задавать вопросы, чтобы лучше понять чувства и потребности близких.

Кроме того, эксперт отметил важность проведенного вместе времени при занятии тем, что приносит радость всем членам семьи. Это могут быть прогулки, просмотр фильмов, настольные игры, поездки на природу, совместное приготовление пищи. Можно создать семейные традиции, которые будут объединять всех.

«Важно находить баланс между совместным времяпрепровождением и личным пространством. У каждого человека должно быть время для себя, для своих увлечений», – отметил специалист.

Эксперт также посоветовал признать, что отношения требуют усилий, и быть готовыми вкладывать в них время и энергию, включая посещение специалистов. Это может быть семейный психолог, медиатор или участие в тренингах по улучшению коммуникации. Главное не бояться обсуждать проблемы и искать совместные решения.

Проявление любви и благодарности – взаимосвязанный процесс. Супругам важно не только самим создавать ситуации, вызывающие положительные эмоции, но и выражать за них благодарность. Это может проявляться как в словах, так и в действиях, заключил медиатор.