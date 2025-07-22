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МЧС в Подмосковье подготовило транспортер для переправы людей после ливня

В Подмосковье сотрудники МЧС продолжают устранять последствия мощных ливней, накрывших регион. Они подготовили плавающий транспортер для переправы людей через водные преграды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Среди основных последствий непогоды — повреждение двух низководных мостов в муниципальном округе Истра и Наро-Фоминском городском округе. Угрозы жизни и здоровью людей, населенным пунктам и социальным объектам нет.

В МЧС также решили вопросы пожарной безопасности, медицинского и продовольственного обеспечения. Ведомство полностью контролирует ситуацию.

Московский регион 21 июля оказался во власти стихии. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — была перевыполнена. Дожди продолжались до конца дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.

Жителей Подмосковья снова ожидает ухудшение погоды. 22 июля с 11:00 до 21:00 в регионе местами пройдут дождь, ливень, гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с.