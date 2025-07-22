МЧС предупредило о грозе, ливне и порывистом ветре в Подмосковье 22 июля

Жителей Подмосковья ожидает ухудшение погоды. Так, 22 июля с 11:00 до 21:00 в регионе местами пройдут дождь, ливень, гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Водителям, которые во время непогоды оказались в дороге, рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары. Не стоит парковаться под деревьями и рекламными щитами.

На улице также стоит обходить деревья, металлоконструкции, ЛЭП. Не нужно находиться у водоемов и на открытых пространствах. В МЧС посоветовали обходить шаткие строения.

Дома обязательно плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов, отключить бытовую технику от сети. По возможности не стоит покидать жилье во время непогоды.

В Москве и области 21 и 22 июля будет действовать «желтый» уровень опасности погоды. В регионе ожидаются гроза, ливень, град и порывистый ветер.