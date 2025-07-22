Дождь и гроза будут в Московском регионе 22 июля

Днем 22 июля в Москве и области будет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

22 июля днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь. В некоторых местах возможна гроза. Ветер западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве и области 21 и 22 июля будет действовать «желтый» уровень опасности погоды. В обоих регионах ожидаются гроза, ливень, град и порывистый ветер.