сегодня в 14:25

МЧС: в Курске развернули палаточный городок для беженцев

В Курске развернули пункт временного размещения для жителей приграничных районов. Палаточный городок вмещает 100 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

В пункте временного размещения организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гуманитарной помощи. На месте работают сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России.

Также с эвакуированными гражданами работают психологи и специалисты социальных служб.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что жители приграничных населенных пунктов продолжают эвакуироваться на подготовленных автобусах и личном транспорте. Пострадавшие могут оформить единовременную выплату на «Госуслугах».

С 6 августа украинские военнослужащие плотно атакуют российскую госграницу и территорию Курской области. ВСУ бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети.