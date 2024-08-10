Пострадавшие жители Курской области могут оформить выплату на «Госуслугах»

Жители Курской области, который были вынуждены эвакуироваться из-за атаки ВСУ, могут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Получить денежную выплату могут жители Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского района, Суджанского района и Хомутовского районов Курской области.

Оформить выплату можно на сайте «Госуслуг». Срок оказания услуги — до 6 рабочих дней.

С 6 августа украинская армия начала плотно и регулярно атаковать госграницу РФ и территорию Курской области. Противник бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. В регионе проводится эвакуация жителей приграничных районов и введен режим КТО.