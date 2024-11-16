МЧС РФ: спасатели возобновили разбор завалов в кузбасской шахте
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Спасатели снова начали разбирать завалы в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Работы были приостановлены из-за еще одного горного удара, который произошел около 09:14. Тогда спасателям пришлось отойти на безопасное расстояние.
До завершения работ спасателям удалось провести эвакуацию 183 человек. Под завалами были двое мужчин. Одного успешно извлекли, второго ищут.
Обрушение кровли произошло в субботу в 04:45 по местному времени. В спасении людей задействованы 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.