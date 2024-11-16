Спасатели МЧС РФ остановили работы на шахте в Кузбассе из-за горного удара

МЧС РФ: еще один горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Кузбассе

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области случился еще один горный удар. Спасателям пришлось отойти от места происшествия в целях безопасности, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Эвакуация людей временно приостановлена. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС РФ до приостановки работ эвакуировали около 200 человек из шахты. Двое мужчин оказались под обломками. Одного из них удалось успешно вытащить, второго продолжают искать.

Ранее сообщалось, что на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области обвалилась кровля. Это произошло в 04:45 по местному времени.