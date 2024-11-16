Кровля шахты «Таштагольская» обвалилась в Кузбассе

сегодня в 07:26

СК РФ: открыто уголовное дело после обрушения кровли шахты в Кузбассе

Кровля обвалилась на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Под завалами до сих пор находится один человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в 04:45 по местному времени. На место обрушения отправили 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

В СК России отмечают, что обрушение произошло, когда проводились работы по добыче руды. Открыто уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса РФ — «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Сотрудники СК опрашивают должностных лиц предприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале взорвалась шахта. Три человека оказались под завалами.