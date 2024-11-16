Сотрудники МЧС РФ эвакуировали почти 200 человек из шахты в Кемеровской области

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МЧС РФ: 183 человека эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

183 человек спасли из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области. Один пострадавший еще находится под завалами после обрушения кровли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Мужчину разыскивают. Еще один рабочий пострадал. Он тоже оказался под завалами, но его нашли и вытащили на поверхность.

На место происшествия выехали 25 сотрудников МЧС РФ. Также задействованы пять единиц спецтехники.

Кровля обрушилась 16 ноября в 04:45 по местному времени. СУ СК России по региону открыл уголовное дело по статье 217 УК РФ — «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».