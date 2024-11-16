Стала известна судьба двух оказавшихся под завалами на шахте в Кузбассе рабочих

ТАСС: двое горнорабочих угодили под завалы на шахте «Таштагольская» в Кузбассе

После того, как кровля на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области обрушилась, под завалы угодили два горнорабочих. Об их дальнейшей судьбе ТАСС рассказали сотрудники экстренных служб.

Одного из горнорабочих обнаружили и подняли на поверхность. Ему помогают доктора. Второй сотрудник шахты до сих пор под завалами.

Обрушение произошло 16 ноября в 04:45 по местному времени. На место выехали 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

СК РФ завел уголовное дело по статье 217 УК России — «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Проводится опрос должностных лиц.