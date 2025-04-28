Матвиенко: разносчики пиццы зарабатывают в Москве больше, чем молодые учителя

Зарплаты молодых учителей в России очень маленькие, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. По ее словам, в Москве разносчики пиццы зарабатывают гораздо больше, чем начинающие педагоги, сообщает ТАСС .

По словам Матвиенко, в России молодым учителям предлагают низкие зарплаты. Они не просто неконкурентные, на них «невозможно содержать семью», считает председатель СФ. Кроме того, по ее словам, ситуация с маленькими зарплатами негативно сказывается на демографии в стране.

Матвиенко предложила министерствам просвещения и труда рассмотреть данный вопрос при разработке новой системы оплаты труда. По ее словам, в Москве у разносчиков пиццы зарплата порядка 130 тыс. руб., а у молодых учителей — около 25 тыс. руб.

Она добавила, что министерство просвещения сообщает о ежегодном росте конкурса в педагогические вузы. При этом не уточняется, сколько молодых учителей приходит в школы и остается там, проработав год. По словам Матвиенко, статистика эта не очень хорошая.

Она отметила, что из 1,1 млн ежегодных выпускников педагогических вузов на работу по специальности устраиваются только около 40%.

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