Матвиенко посоветовала россиянам жить в больших домах на малой родине

Матвиенко считает, что россиянам нужно возводить дома, а не ютиться в квартирах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — Сила России» выразила мнение, что обезлюживание территорий — стратегическая угроза. Она считает, что необходимо стремиться к равномерному расселению, чтобы жители возводили дома в родных местах и не покидали их ради мегаполисов, сообщает « Фонтанка ».

Матвиенко заявила, что Россия с исторической точки зрения — не государство агломераций и мегаполисов.

«Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи», — сказала она.

Чтобы достичь желаемого, необходимо избавиться от экономического и соцразрыва между регионами России и мегаполисами. У россиян должен быть пакет государственной поддержки вне зависимости от того, где они живут, добавила Матвиенко.

