Матвиенко посоветовала россиянам жить в больших домах на малой родине
Фото - © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — Сила России» выразила мнение, что обезлюживание территорий — стратегическая угроза. Она считает, что необходимо стремиться к равномерному расселению, чтобы жители возводили дома в родных местах и не покидали их ради мегаполисов, сообщает «Фонтанка».
Матвиенко заявила, что Россия с исторической точки зрения — не государство агломераций и мегаполисов.
«Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи», — сказала она.
Чтобы достичь желаемого, необходимо избавиться от экономического и соцразрыва между регионами России и мегаполисами. У россиян должен быть пакет государственной поддержки вне зависимости от того, где они живут, добавила Матвиенко.
