Мать подозреваемого в захвате заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне

Мать предполагаемого захватчика ИК-19 заявила, что его нет на видео

Мать Темура Хусинова, который является подозреваемым в захвате заложников в волгоградской ИК-19, сделала заявление о сыне, сообщает РИА Новости .

Ранее Telegram-каналы опубликовали ориентировки на возможных захватчиков колонии. Среди них был и Темур Хусинов. Кроме того, в Сети появилось видео с моментом захвата ИК-19, которое выложили якобы сами преступники.

Мать Хусинова заявила, что на опубликованных кадрах ее сына нет. По ее словам, захват колонии вместе с сообщниками совершал другой человек, а имя Темура «приписали» к преступлению.

Женщина отметила, что ее сын действительно отбывает наказание в ИК-19. Через два месяца он должен был выйти на свободу. Сейчас она пытается узнать о местонахождении и состоянии Темура, но на территорию колонии женщину не пускают.

Женщина считает, что ее сын никогда в жизни не пошел бы на «греховное дело». Она уверена, что среди захвативших заложников в волгоградской колонии Темура не было.

Захват ИК-19 под Волгоградом произошел 23 августа. Всего были названы имена четверых предполагаемых террористов. Преступников уничтожили снайперы во время штурма.