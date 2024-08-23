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Хинштейн: террористы в ИК-19 были уничтожены снайперами

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что террористы в ИК-19 под Волгоградом были уничтожены снайперами Росгвардии.

По его словам, операция по освобождению заложников в колонии прошла успешно, спецназ сработал профессионально. Во время штурма были ликвидированы четверо террористов — их уничтожили снайперы Росгвардии.

В операции вместе со спецназом ФСИН «Барс» участвовал СОБР Волгоградского управления Росгвардии. Также для обеспечения безопасности привлекали ОМОН.

Хинштейн напомнил, что в числе инициированных им поправок к ФЗ «О войсках национальной гвардии» была также норма, позволяющая росгвардейцам пресекать массовые беспорядки в исправительных учреждениях.

Все заложники, которых захватили террористы, были освобождены.