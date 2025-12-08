Мастер-классы от лучших педагогов России провели в Химках

8 декабря в Тридцать первой школе в Химках провели необычный мастер-класс от победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» Артура Зарубы и Олега Парамонова. Педагоги со всего округа собрались, чтобы открыть для себя связь двух, казалось бы, совершенно разных дисциплин — музыки и математики, литературы и истории, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На первый взгляд музыка и математика — как небо и земля. Но стоит заглянуть глубже, и вы увидите: они говорят на одном языке», — поделился победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 1992» Артур Заруба.

Но мероприятие не ограничилось только «музыкальной математикой». Участники также познакомились с программой «Колокола памяти» от Олега Парамонова — победителя конкурса «Учитель года России — 1993». Через стихи фронтовых поэтов он напомнил о роли литературы в сохранении исторической памяти и культурного наследия.

«Два мастера. Два часа. Два урока на всю жизнь — о том, как можно любить свое дело и передавать эту любовь другим», — отметили педагоги лицея № 10 Химок.

Мастер-классы стали не просто лекцией, они обогатили методический арсенал учителей, вдохновили на творческий поиск и помогли взглянуть на привычные вещи под неожиданным углом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.