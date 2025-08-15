Масштабное событие «Гальчино Ралли II» состоится в парках Домодедово

Команда парков Домодедово приглашает всех любителей экстрима и активного отдыха на уникальное соревнование — Гальчино Ралли, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

6 сентября в лесопарке «Гальчино» пройдет самый эпичный заезд на самодельных автомобилях, который только можно представить. Это отличная возможность для участников испытать свои навыки в создании и управлении машинками.

Участники соревнования смогут побороться за главный приз в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, все участники получат гарантированные призы от партнеров фестиваля, а также шанс выиграть приз зрительских симпатий, который будет оглашен в процессе мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события! Заявки на участие принимаются до 20 августа. Подробности и регистрация доступны по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6825e06cf47e7367a40f87d5/

В этом сезоне организаторы подготовили множество новых сюрпризов и ярких моментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.