Mash: Невзоров* скандировал лозунг украинских националистов концерте в США

Публицист Александр Невзоров* скандировал лозунг украинских националистов на концерте в США, оскорблял российского президента, а также нелицеприятно отозвался о своем родном городе — Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Журналист дал концерт в крупнейшем русскоязычном театре на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Перед шоу всех зрителей предупредили о том, что нельзя снимать происходящее на камеру, их попросили убрать телефоны.

Концерт Невзорова* посетили 900 человек, большинство из которых — украинцы. Билеты стоили в среднем 110 долларов. Во время выступления он назвал «орденом» полученный в 2022 году украинский паспорт, а также скандировал лозунг украинских националистов.

Кроме того, Невзоров* начал оскорблять российский власти, в том числе президента РФ Владимира Путина. Журналист также отрекся от родного Санкт-Петербурга, назвав его «оскверненным местом». Он пообещал «никогда не приезжать в город».

На вопрос о том, почему журналист все еще выступает на русском языке, Невзоров* сказал, что это «не собственность России». По его словам, язык скоро «отойдет в область мифов».

Ранее МВД объявило Невзорова* в розыск. Он был заочно приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.

Также ранее суд обратил в доход страны имущество журналиста и его жены Лидии Невзоровой**, которое находится в РФ, как используемое супругами в целях экстремизма.

*Признан иноагентом в России.

**Экстремистское объединение, запрещенное в РФ.