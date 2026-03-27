Мария Распутина заявила о натиске негативной энергии из-за спора о доме
Фото - © Ольга Зиновская / Фотобанк Лори
Певица Маша Распутина заявила, что на фоне конфликта за дом, где живет более 26 лет, ощущает «натиск негативной энергии». Артистка обратилась к Председателю Верховного суда, сообщает «Сайт MK.Ru».
Маша Распутина отстаивает права на дом, который называет единственным жильем семьи. По словам певицы, суд первой инстанции поддержал требования, однако позже решение отменили.
«Суд первой инстанции рассмотрел дело по справедливости и встал на нашу сторону. Но потом решение почему-то отменили. Суд является уделом Бога на земле. Поэтому там должно решаться все по совести, чести и справедливости», — пояснила артистка.
Распутина заявила, что с начала карьеры сталкивается с давлением.
«Постоянно идет натиск какой-то негативной энергии в мою сторону. Я даже не защищаюсь, а даю отпор очень хороший плохим энергиям», — сказала певица.
Артистка отметила, что рассчитывает на поддержку супруга Виктора Евстафьевича и «небесных сил». Она также подчеркнула, что лишать семью из четырех человек единственного жилья нельзя.
«На данный момент этот дом – наше единственное жилье. И лишать семью из четырех человек единственного жилья нельзя», — подытожила Распутина.
