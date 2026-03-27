Мария Распутина заявила о натиске негативной энергии из-за спора о доме

Певица Маша Распутина заявила, что на фоне конфликта за дом, где живет более 26 лет, ощущает «натиск негативной энергии». Артистка обратилась к Председателю Верховного суда, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Маша Распутина отстаивает права на дом, который называет единственным жильем семьи. По словам певицы, суд первой инстанции поддержал требования, однако позже решение отменили.

«Суд первой инстанции рассмотрел дело по справедливости и встал на нашу сторону. Но потом решение почему-то отменили. Суд является уделом Бога на земле. Поэтому там должно решаться все по совести, чести и справедливости», — пояснила артистка.

Распутина заявила, что с начала карьеры сталкивается с давлением.

«Постоянно идет натиск какой-то негативной энергии в мою сторону. Я даже не защищаюсь, а даю отпор очень хороший плохим энергиям», — сказала певица.

Артистка отметила, что рассчитывает на поддержку супруга Виктора Евстафьевича и «небесных сил». Она также подчеркнула, что лишать семью из четырех человек единственного жилья нельзя.

«На данный момент этот дом – наше единственное жилье. И лишать семью из четырех человек единственного жилья нельзя», — подытожила Распутина.

