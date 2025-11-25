Максимально полезные: какие салаты лучше всего включить в меню новогоднего стола

Диетолог: салаты с индейкой и авокадо — самые подходящие для стола в Новый год

В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом, какие угощения выбрать, чтобы они радовали не только вкусом, но и приносили пользу. Традиционные салаты по-прежнему занимают почетное место на праздничном столе. Диетолог-нутрициолог Екатерина Шлапак рассказала, как сделать салат максимально полезным для здоровья и облегчить процесс пищеварения во время новогоднего застолья. Самым полезным салатом она назвала тот, в состав которого входит индейка, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению эксперта, наиболее благоприятным для организма новогодним салатом будет тот, который сочетает в себе качественные белки, пищевые волокна, полезные жиры, а также свежие овощи и зелень.

Шлапак пояснила, что подобная комбинация ингредиентов способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, обеспечивает чувство сытости на длительное время и минимизирует нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В качестве примера она привела салат, включающий индейку или куриное филе, авокадо, гранат и различные листовые овощи.

Диетолог отметила, что полноценный белок играет важную роль в контроле аппетита и предотвращении переедания, авокадо является источником полезных жиров, зерна граната содержат антиоксиданты, а шпинат, руккола или салатные листья, благодаря клетчатке, благотворно влияют на пищеварительный процесс. Шлапак подчеркнула, что использование заправки на основе оливкового масла, лимонного сока или небольшого количества горчицы вместо калорийных соусов поможет избежать ощущения тяжести в желудке.

«Праздничный стол — это возможность показать, что полезная еда может быть красивой, вкусной и по-настоящему праздничной», — добавила Шлапак.

В заключение эксперт отметила, что такой салат поможет избежать дискомфорта в течение ночи и на следующий день после праздника и станет отличным выбором для тех, кто хочет встретить первое утро нового года полным энергии, без отеков и ощущения тяжести.

