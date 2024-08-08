Майло Яннопулос: дантист Канье Уэста подсадил его на «веселящий газ»

РЕН ТВ: дантиста обвинили, что он подсадил Канье Уэста на «веселящий газ»

Бывший сотрудник репера Канье Уэста по имени Майло Яннопулос выдвинул обвинения в сторону дантиста Томаса Коннелли, что тот подсадил артиста на «веселящий газ», пишет РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Майло Яннопулос обвинил дантиста Томаса Коннелли, который поставил Уэсту титановые зубные протезы, в незаконной поставке закиси азота исполнителю.

При этом, по мнению Яннопулоса, врач был как в курсе биполярного расстройства у репера, так и того, что тот ранее принимал наркотические вещества.

Пользуясь этим, он специально позволил развиться новой зависимости у знаменитости, сообщается в статье.

Согласно информации, Канье Уэст начал платить более 50 тыс. долларов в месяц за данное вещество, а большая доза привела к необратимым изменениям в головном мозге репера, что обнаружили на УЗИ.

По словам Яннопулоса, Томас Коннелли переехал в дом репера под предлогом присмотра за ним, однако начал «разводить» его на очень крупные суммы денег.

В статье добавляется, что Коннелли уже выдвинули обвинения в предоставлении некачественных услуг и обмане знаменитостей, которым он ранее вместо бриллиантов вставлял в зубы бижутерию.