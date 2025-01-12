сегодня в 23:59

Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии семьи с двумя детьми

В РФ из Сирии вернулась еще одна семья с двумя детьми, сообщила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале .

«Папа, бабушка и две дочки десяти и пяти лет сегодня на борту Минобороны России приземлились в Подмосковье», — сообщила она.

Детский омбудсмен отметила, что семья отправится в Петербург к родственникам.

Ранее две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии. Борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил россиян на Родину.