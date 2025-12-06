Лурье не будет отзывать жалобу из суда после заявления Долиной о возврате денег

Несмотря на публичное заявление певицы Ларисы Долиной о намерении компенсировать матери-одиночке Полине Лурье стоимость приобретенной квартиры, последняя не планирует отказываться от иска в Верховном суде. Об этом заявила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры Долиной, сообщает РИА Новости .

«Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — сказала Свириденко.

По словам адвоката, Долина лично с Лурье не связывалась. Свириденко уточнила, что на стадии предварительного слушания ей было предложено организовать непосредственную встречу сторон, однако представители артистки отклонили данное предложение.

Певица 5 декабря в эфире Первого канала сообщила о своем решении возместить затраты на покупку в полном объеме. Долина также подчеркнула, что Лурье не виновата, что она отдала деньги мошенникам под их давлением, поэтому приняла решение возместить ущерб в полном объеме, но не уточнила, как именно и в какой срок планирует это сделать.

Ранее Свириденко сообщала о предложении Долиной заключить мировое соглашение, предусматривающее выплату 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, но Лурье отказалась.

