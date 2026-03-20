Лукашенко поручил делать все, чтобы женщины были счастливыми, но есть нюанс

«Я как президент, а вы как мои подчиненные — мы должны делать все и не только в Год женщины, чтобы женщина была счастливой. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Поэтому дети — это счастье нашей женщины. И мы должны сделать все для того, чтобы она могла родить. Вот это главное и для Года женщины, и в последующем», — сказал Лукашенко.

Президент указал, что государство обязано предпринять все шаги и сформировать необходимые условия для реализации женщинами возможности иметь детей.

По словам Лукашенко, этим принципом и следует руководствоваться.

