«Любовь напрокат»: москвичкам предлагают арендовать парня и букет на 14 февраля

В День всех влюбленных жительницам столицы предлагают взять в аренду молодого человека на час и букет цветов. Соответствующие предложения появились на одной из онлайн-платформ, передает корреспондент РИАМО.

Так, прокатиться на тонированной Lada Priora с номерами 666 в компании арендованного принца можно всего за 1000 рублей в час. Если девушка решит поехать к дому своего бывшего, за дополнительную плату ее экс-партнер узнает, кого он потерял. Рынок услуг настолько разнообразен, что девушки могут арендовать даже парня-неформала.

Если одинокая москвичка решит ограничиться цветами, то и их она может взять в аренду. Для любительниц фейк-роскоши есть корзина с 501 розой, которая поможет создать в соцсетях атмосферу романтики.

Ранее жители Москвы заметили объявления с продажей броней в ресторанах города на День всех влюбленных на одной из онлайн-платформ. Продавцы утверждают, что забронировать столик на это число просто невозможно.

