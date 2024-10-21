Лишь бы не мешало школе: стоит ли ребенку с 14 лет устраиваться на работу

Бизнес-тренер по финансам, преподаватель финансового менеджмента, спикер департамента финансов Москвы, лектор Российского общества «Знание» Марина Плигина заявила, что с детства важно строить здоровые отношения с финансами, поэтому ребенок смело может устраиваться на первую работу с 14 лет, но надо понимать, что для этого нужно письменное разрешение, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, ставить финансовые цели, достигать их и не тревожиться о завтрашнем дне — это не врожденный талант, а навыки, которые можно развивать. С другой стороны, родителям подростков надо помнить о рисках столкнуться с недобросовестным работодателем и нехватки времени на школу, досуг и подготовку к экзаменам.

Кроме того, следует следить за состоянием ребенка: работа не должна вызывать чрезмерные стресс, усталость и тревожность. Они могут, в свою очередь, привести к проблемам с адаптацией и даже депрессии, добавила Плигина.

При трудоустройстве следует обратить внимание на продолжительность рабочего дня и должностные обязанности на рабочем месте. По закону, несовершеннолетних нельзя привлекать к сверхурочным работам и просить работать в выходные, заключила эксперт.