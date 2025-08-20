Лифты периодически отключаются в 22-этажном доме на юге Москвы

В подъезде 22-этажного дома на улице Каспийская в Москве периодически перестают работать лифты. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

В доме живут инвалиды, пенсионеры и семьи с маленькими детьми. Им приходится ждать часами, пока не заработают лифты. После ремонта они быстро ломаются снова.

Жильцы обращались в Мослифт. Помимо этого, они писали жалобу в администрацию президента. Однако исправить ситуацию не получается.

На опубликованном видео девушка нажимает на кнопку вызова лифта. Он загорается, но кабина не едет.