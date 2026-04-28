Life.ru выпустил спецпроект о волонтерах после паводка в Дагестане

Life.ru представил спецпроект «Чужой воды не бывает» о волонтерах, которые приехали в Дагестан после паводка и помогают жителям справляться с последствиями стихии.

После сильных ливней в Дагестане оказались подтоплены дома, дороги и целые населенные пункты. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Мамедкале: после прорыва дамбы Геджухского водохранилища вода зашла в жилой сектор, жителей эвакуировали из опасной зоны.

В регион приехали десятки добровольцев из разных городов. Многие оформили отпуск за свой счет и оставили работу, учебу и близких, чтобы помогать пострадавшим.

Спецпроект «Чужой воды не бывает» рассказывает историю московского студента, который отправился в Дагестан сразу после паводка. Через его опыт показана работа волонтеров и жизнь людей, столкнувшихся с бедствием.

В кадре — откачка воды, расчистка дворов, вывоз испорченных вещей и доставка самого необходимого. После схода воды жителям предстоит сушить дома, разбирать завалы и заново налаживать быт. Добровольцы помогают справиться с этой работой и поддерживают тех, кто потерял привычный уклад жизни.

Полная версия репортажа доступна в разделе «Эксклюзивы» на сайте издания.

