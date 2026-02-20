Льготники Подмосковья получили бесплатный проезд в Москву

Льготники Московской области могут бесплатно ездить на транспорте Москвы по смежным межрегиональным маршрутам по регулируемым тарифам. Для этого необходимо перекодировать социальную карту в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Бесплатный проезд доступен на городских и пригородных маршрутах между Москвой и Подмосковьем. В регионе более 230 тысяч человек могут оформить эту льготу. Многие уже перекодировали социальные карты и начали пользоваться правом на бесплатные поездки.

«В регионе более 230 тысяч жителей имеют возможность оформить бесплатный проезд на смежных маршрутах. Многие уже перекодировали свои социальные карты и оценили преимущество бесплатного проезда. Это действительно важное изменение, которое экономит средства и делает поездки между столицей и Подмосковьем комфортнее», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Нововведение распространяется на ветеранов военной службы и труда, жителей предпенсионного возраста, а также получателей пенсий по линии силовых ведомств с доходом ниже двойного прожиточного минимума. Ранее такая возможность уже действовала для пенсионеров старше 60 лет, федеральных льготников, многодетных семей и детей-сирот.

Тем, кто оформляет социальную карту впервые, в МФЦ выдают временные единые социальные билеты, чтобы льгота начала действовать без ожидания. Подать заявление на получение социальной карты жителя Московской области можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.