Леус раскрыл время начала сильной магнитной бури на Земле

Леус: сильная магнитная буря начнется в пятницу и будет три дня

Магнитная буря начнется в пятницу в середине дня и будет идти трое суток. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В некоторые периоды магнитная буря будет становиться сильной. При этом длительность природного явления будет больше, чем ожидалось ранее — вчера прогнозировалось, что она завершится в субботу.

Дело в том, что на Солнце 3 октября произошла самая мощная вспышка с начала 25-го цикла. На фоне этого магнитные бури будут идти три дня — начнутся днем в пятницу и продлятся до понедельника включительно.

Ранее на Солнце произошла другая мощная вспышка — уровня Х7.1. Она будет влиять на Землю до 7-8 октября.