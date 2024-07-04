Леус: пятничные ливни и грозы завершат период аномальной жары в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что предстоящие 5 июля дожди, грозы и порывистый ветер станут финальной точкой периода аномальной жары в столичном регионе.

В пятницу столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, который повлияет на погоду в Москве и Подмосковье.

«Именно кратковременные и локальные грозовые дожди и предфронтальные усиления ветра ожидаются в столице уже после 13–15 часов, а ближе к вечеру, к 17–19 часам, подойдут основные ливни, сопровождаемые грозами, со шквалами и очаговым градом. По расчетам прогностических моделей, существует и небольшая, в пределах 15–25%, вероятность образования смерчей», — отметил синоптик.

По словам Леуса, с этого момента температура воздуха в столичном регионе начнет понижаться. 5 июля она будет держаться в районе плюс 30 градусов Цельсия, а в выходные опустится до плюс 23.

Ранее Леус сообщал, что за последние сутки в 38 регионах России зафиксировали новые погодные рекорды. Речь идет о самых высоких температурах.