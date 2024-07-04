Синоптик Леус: в России за сутки зафиксировали 38 температурных рекордов

В России за сутки установили 38 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Москве второй день подряд обновляют рекордные максимумы. 3 июля воздух на базовой метеостанции столицы ВДНХ прогрелся до плюс 32,7 градуса. Это на 0,5 градуса больше, чем в период прежнего рекорда, в 1917 году.

Леус добавил, что температурных рекордов удалось достичь в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке и Луганске и в других городах.

Самый высокий рекорд синоптики установили в Луганске, где столбики термометров поднялись до плюс 38,7 градуса, превысив прежнее достижение 1991 года на 3 градуса.

5 июля в столице резко изменится погода. Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются сильнейший дождь с часовыми осадками в 20 мм, а также ветром со скоростью до 25 м/с.