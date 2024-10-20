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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах с 20 по 22 октября

19 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, а 20 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

21 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IIкласс пожарной опасности.

22 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — Iкласс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 6 до 10 градусов, а ночью — 3-5 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.