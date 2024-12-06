Лесничие Егорьевска снимаются в видеопроекте старейшего аграрного вуза страны

Старейший аграрный вуз России готовит видеопроект в егорьевских лесах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск со ссылкой на Telegram-канал Егорьевского лесничества.

«‍В связи с открытием нового направления магистерской подготовки „Лесовосстановление и агролесомелиорация“ сотрудники ФГБОУ ВО „Государственный университет по землеустройству“ приступили к подготовке тематического видеопроекта», — отмечается в сообщении.

Проводником в процесс рационального природопользования для гостей стал директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Валерий Викулов. Он рассказал съемочной группе об этапах санитарной рубки на территории Юбилейного участкового лесничества. Здесь, по словам лесничего, на поврежденных ураганом «Эдгар» лесных участках была проведена огромная работа по отводу лесосек. Сотрудникам ГУЗ рассказали о тонкостях лесопатологических обследований, процессов санитарной рубки и обработки вырубленных участков.

«Сплошные санитарные рубки проводятся нами тогда, когда выборочные уже не помогут оздоровить лес. По завершению рубок обязательно сажают новые деревья, чтобы восстановить лес. Далее проводятся мониторинг и оценка результатов. Это позволяет определить эффективность проведtнных мероприятий, а также отследить возможные изменения в состоянии лесного массива», — рассказал директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Валерий Викулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.