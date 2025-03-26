Леонид Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, кто получил российское гражданство не менее 10-и лет назад, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что исключение должны составлять жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По его словам, мигранты продолжают «паразитировать» на социальных программах, действующих в РФ.

Слуцкий добавил, что бывшие иностранцы начинают проворачивать «хитрые» схемы, получая в первоочередном порядке государственных жилищных сертификатов.

«При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру», — отметил он.

Ранее партия ЛДПР выступила с инициативой ввести запрет на въезд мигрантов в РФ не менее, чем до конца 2025 года. Эта мера нужна, чтобы защитить государство и его граждан.