Леонид Слуцкий предложил ввести ограничения на получение жилищного сертификата
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан РФ, кто получил российское гражданство не менее 10-и лет назад, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что исключение должны составлять жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
По его словам, мигранты продолжают «паразитировать» на социальных программах, действующих в РФ.
Слуцкий добавил, что бывшие иностранцы начинают проворачивать «хитрые» схемы, получая в первоочередном порядке государственных жилищных сертификатов.
«При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру», — отметил он.
Ранее партия ЛДПР выступила с инициативой ввести запрет на въезд мигрантов в РФ не менее, чем до конца 2025 года. Эта мера нужна, чтобы защитить государство и его граждан.