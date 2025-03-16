Слуцкий хочет ввести запрет на въезд мигрантов в РФ

Слуцкий: ЛДПР предлагает ввести запрет на въезд мигрантов в РФ в этом году

Партия ЛДПР выступила с инициативой ввести запрет на въезд мигрантов в РФ не менее, чем до конца 2025 года. Эта мера нужна, чтобы защитить государство и его граждан, рассказал РИА Новости глава партии Леонид Слуцкий.

«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры», — сказал парламентарий.

Слуцкий считает, что количество приезжих в РФ больше «критической массы». Прирост числа мигрантов по результатам 2024 года равен 568,5 тыс. человек — это наиболее высокий показатель с 1995 года. Тогда в государство въехало 599 тыс. человек.

Также парламентарий уверен, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики.

Ранее эксперт Алексей Зубец сказал, что семьи мигрантов приезжают в РФ, в том числе из-за того, что их привлекают меры поддержки многодетных.