Эксперт Зубец: меры поддержки многодетных привлекательны для семей мигрантов

Семьи мигрантов приезжают в Россию в том числе из-за того, что их привлекают меры поддержки многодетных. Для них эти выплаты являются серьезным подспорьем, а вот россиянам их не хватает, заявил эксперт Алексей Зубец в разговоре с URA.RU .

Эксперт утверждает, что во многих регионах России уже нет «привычки к многодетности». Он считает, что размеры существующих пособий не повлияют на желание россиян рожать больше детей.

При этом меры поддержки многодетных привлекают семьи мигрантов, которые приезжают в РФ и получают российское гражданство. Зубец уверен, что их число будет увеличиваться, так как им этих пособий будет хватать.

Эксперт заявил, что в итоге получится так, что в РФ будет лишь «имитация решения демографической проблемы» за счет повышения рождаемости у бывших мигрантов.

Зубец считает, что для решения данного вопроса вместо переноса «акцента на многодетность» необходимо уделить внимание подъему общей рождаемости, а также кратно увеличить пособия для многодетных семей.

Ранее сенаторы и эксперты обсудили увеличение корпоративного материнского капитала до одного миллиона рублей. Они считают, что он поможет повысить рождаемость в РФ.