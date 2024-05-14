Лейбл Rocket Records расторг контакт с рэпером Vacio

Mash: лейбл Rocket Records разорвал контракт с рэпером Vacio после побега в США

Лейбл Rocket Records принял решение разорвать контракт с рэпером Vacio (Николай Васильев) в связи с побегом рэпера из России после получения повестки в военкомат, сообщает Mash .

Глава лейбла Юрий Киселев рассказал, что музыкант являлся артистом Rocket Records 1,5 года. После скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой лейбл финансово поддерживал Васильева и надеялся на его исправление.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается», — заявил Киселев.

Сотрудникам лэйбла Васильев неоднократно заявлял о своем желании служить в рядах Вооруженных сил РФ. Побег Vacio из страны за сутки до явки в военный комиссариат шокировал и вызвал непонимание у его коллег.

Ранее подруга Vacio с псевдонимом «Я» (Яна Джалю) рассказала поклонникам о побеге рэпера в США. Музыкант должен был в один из военкоматов 15 мая.