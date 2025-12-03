Лауреат премии #МЫВМЕСТЕ Кравченко: проект «Белый хакер» помогает реальным людям

«Премия — это, безусловно, круто! Я очень рад, что меня оценили так высоко и дали второе место. Я вообще не планировал, что „Белый хакер“ так сильно разрастется, а теперь он еще и помогает реальным людям, его еще и оценивают на таком высоком уровне. Немного жалко, что не первое место, но это значит, что есть куда расти», — заявил Кравченко.

Лауреат объяснил, что проект «Белый хакер» — это видеоблог, в котором он рассказывает о различных аспектах кибербезопасности простым и понятным языком. Кравченко начал заниматься похожей тематикой еще в возрасте 5 лет. Тогда, будучи мальчиком, с помощью мамы он записал видео, в котором объяснил одну из простых математических теорем. Стоит сказать, что юноша — блогер уже как 9 лет.

«Проект уже довольно разросся. Мне даже пишут люди, которые говорят, что благодаря моим видео они смогли уберечься от взлома. Это очень приятно, значит, проект хорошо работает и помогает людям. За это время в нем смогли поучаствовать довольно много спикеров. Из самых интересных — это Сергей Голованов, эксперт из „Касперского“», — добавил Кравченко.

Юноша рассказал, что изначально вовсе не хотел заниматься программированием. Однако он с детства увлекался математикой, и с подачи своей мамы увлекся одним из простых языков программирования.

«Саша всю жизнь, с самого раннего возраста, очень любил рассказывать людям все, что он знает. Еще в 4 года он мне говорил: „Мама, давай записывать видео, чтобы люди их смотрели и становились умнее“. У него было такое стремление, и мы помогали ему реализовать его», — отметила Лидия Кравченко.

Она добавила, что с тех пор ее сын занялся просветительской деятельностью. А несколько лет назад юношу взломали мошенники, тогда Александр удивился, что даже он, опытный в этой сфере человек, попался на их удочку. Александр решил заняться просвещением людей, далеких от сферы кибербезопасности.

Лидия добавила, что со временем проект ее сына стал шириться и развиваться. Сейчас Александра уже приглашают в качестве спикера и эксперта.

