Квас или вода: чем лучше утолять жажду в летний период

Квас может утолять жажду и восстанавливать водно-солевой баланс, однако его избыток способен привести к проблемам с ЖКТ и лишним калориям, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Квас — это традиционный славянский напиток, который изготавливается на основе хлеба, воды и сахара, с добавлением закваски. Он содержит небольшое количество алкоголя (обычно до 1–2%), витамины группы B, органические кислоты и пробиотики. В летнюю жару квас может быть освежающим и утоляющим жажду напитком. Он способствует восстановлению водно-солевого баланса благодаря наличию электролитов», — сказал Белоусов.

Он отметил, что несмотря на полезные свойства, при чрезмерном употреблении квас может вызывать побочные эффекты.

«Если пить квас в больших количествах каждый день, это может привести к избыточному потреблению калорий и сахара, что нежелательно, особенно для людей с диабетом или избыточным весом. Кроме того, квас может вызывать вздутие живота или дискомфорт у людей с чувствительным желудком. В жару важно также следить за общим потреблением жидкости, и квас не должен заменять воду», — добавил гастроэнтеролог.

Белоусов подчеркнул, что содержание алкоголя в квасе минимальное, но все же способно повлиять на организм в определенных условиях.

«Квас действительно содержит небольшое количество алкоголя, но его концентрация обычно не превышает 1–2%. Для большинства людей это не приводит к опьянению. Однако, если выпить большое количество кваса за короткое время, теоретически можно достичь уровня алкоголя в крови, который может повлиять на координацию и реакцию», — пояснил врач.

Каждый год 17 июня отмечается праздник, посвященный русскому напитку — квасу. В нашей стране этот продукт с тысячелетней историей стал настоящим национальным достоянием. Он обладает не только необычным вкусом, но и целебными свойствами.