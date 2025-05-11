Курская студия накажет паблики, выложившие 9 мая номер на пилоне под «Катюшу»

Курская студия pole dance планирует наказать группы и каналы в социальных сетях, которые на День Победы выложили номер на пилоне под композицию «Катюша». Танец спровоцировал волну недовольства в интернете, сообщает « Подъем ».

На записи жительницы Курска в пилотках и зеленых футболках станцевали стриптиз на шестах. На фоне играла песня «Катюша». Видео спровоцировало бурное обсуждение и общественный резонанс. Постановку назвали кощунством и позором.

Инцидент привлек внимание даже главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что не понимает, как можно было «додуматься до этого».

В курской студии, где было снято скандальное видео, сообщили, что планируют обратиться в прокуратуру из-за появления видео в местных группах и пабликах. Там уверены, что администраторы групп специально «спровоцировали скандал».

Видео, по словам представителей курской студии, скачали без разрешения с личной страницы одной из учениц. Ролик не собирались выкладывать в качестве поздравления на День Победы. Запись сделали 2 марта на отчетном концерте в стенах студии.

Девушки снимали видео для мужей, которые служат в зоне СВО. Они танцевали в шортах и все было закрытым. Видео не должно было публиковаться на широкую публику.