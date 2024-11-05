Купил 12 лотерейных билетов: москвич захотел отсудить у «Русского лото» 566 тыс руб

У москвича не получилось отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей

Москвич приобрел 12 лотерейных билетов и попытался отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей. Суд отклонил его иск, сообщает РИА Новости .

После покупки билетов мужчина обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением, в котором попросил выдать ему сумму выигрыша. В компании ему отказали, тогда москвич пошел в суд с иском о защите прав потребителей.

По словам мужчины, АО в выдаче выигрышей ссылается на правила лотереи, которые являются «общей формулировкой первых трех туров из 25». Он добавил, что эта формулировка «не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей».

По словам представителя «Русского лото», москвич по первым двум билетам вообще ничего не выиграл, а по остальным сумма выигрыша составила 1610 рублей. При этом истец даже не пришел за деньгами.

Суд отклонил иск москвича, руководствуясь тем, что конкурсы, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей. Истец оспорил решение суда в Мосгорсуде. Его жалобу рассмотрят.

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