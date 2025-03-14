Купальному сезону в Сочи быть: водолазы не нашли нефтепродукты на морском дне

Водолазы не обнаружили следов нефтепродуктов на дне Черного моря в Сочи

Специалисты-водолазы исследовали дно Черного моря в Сочи. Следов нефтепродуктов обнаружено не было, сообщает Общественное Телевидение России .

Водолазы обследовали будущие зоны купания в нескольких точках на побережье. Осмотр проведен на расстоянии 50 метров от берега, специалисты опускались на глубину до 15 метров с оборудованием. Известно, что в середине апреля начнутся исследования пляжей, тогда же планируется взять пробы морской воды.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский рассказал, что по информации из научного сообщества течение Черного моря идет против часовой стрелки. Нефтепродукты через Керченский пролив уносит в Крым.

«И мало вероятно, что сюда дойдет такая беда. Но для этого как раз осуществляем мониторинг, чтобы быть наготове», — добавил он.

Уже в мае городские набережные готовы будут принимать первых гостей, если придет одобрение от специалистов. По официальным данным купальный сезон в Сочи начнется с 1 июня.